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Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Bayramdan önce af çıkacak mı? Devlet Bahçeli af çağrısını yineledi

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, mahkumlara af talebini bugün bir kez daha yinelerken, Ramazan bayramından önce af çıkarılsın çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin daha önce veto ettiği af talebini bugün bir kez daha yineledi. Mahkum yakınlarını parti genel merkezinde ağırlayan Bahçeli, burada yaptığı konuşmasında Ramazan Bayramı'ndan önce af çıkarılmasını beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından af talebini ilk kez gündeme getiren Bahçeli, kadar mahkumlarının seçim öncesi affedilmesini istemişti. Devamındaki açıklamalarında sözü organize suç örgüyü kurmak ve yönetmek suçundan cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'ya getiren Bahçeli, Çakıcı'nın vatan ve millet için fedakarlıkta bulunduğunu işaret etmişti.

BAHÇELİ'NİN AF TALEBİ

Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul ederek, "Temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" dedi.

"CEZAEVİNDEKİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADER MAHKUMU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkeze teşekkür ziyaretine gelen Mahkum Yakınları Derneği Enver Yılmaz ile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabul etti. Dernek Başkanı ve mahkum yakınlarının MHP'yi ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi:

Şu an cezaevlerimizde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda da değildir. Bu sebepten dolayı yeni bir döneme giriyoruz. Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

 

 


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