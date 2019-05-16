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Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90
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Gündem - - Editör: Armoni BAYAR

Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, Türk turizmi için Ramazan Bayramı tatilinin çok bereketli geçeceğini, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'a yaklaştığını söyledi.

Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 Salı başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak. Tatil süresinin 9 güne çıkarılmasıyla otellerdeki bayram hazırlıkları da hızlandı.

Otel rezervasyonlarında yüzde 90 doluluğa yaklaştıklarını söyleyen ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük tatilin daha erken açıklanmasının bunda etkili olduğunu açıkladı. Ailelerin bayram ziyaretlerinin ardından da tatil planları yapabileceğini anlatan İşler, "Bu yıl TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yurt dışından ciddi talep aldık. Özellikle başta Antalya olmak üzere Asos'a kadar giden bantta yabancı turist talebi çok fazla olduğu için iç pazara sunacağımız oda sayısında geçen yıllara göre düşüş var. Vatandaşlarımız artık erken rezervasyon sistemine alıştı ve odalarını erken alıp önceden tatil planlıyor. Bu karakter yavaş yavaş Avrupalı turistten iç pazardaki yerli turiste yerleşmeye başladı. Erken rezervasyon fırsatı sunan otel işletmeleri yüzde 50'ye varan iskontolu satışlar yaptı" dedi. 


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