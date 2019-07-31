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Bayern'den Fenerbahçe'ye yarım düzine gol: 6-1
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Bayern'den Fenerbahçe'ye yarım düzine gol: 6-1

Bu sezon sürpriz bir şekilde Audi Cup'a katılan Süper Lig takımlarından Fenerbahçe bu alanda bir rekorun sahibi oldu. İlk maçta rakibi Bayern Münih'e 6-1 kaybeden Fenerbahçe, bu turnuvanın en farklı mağlubiyetini aldı.

Bu sezon sürpriz bir şekilde Audi Cup'a katılan Süper Lig takımlarından Fenerbahçe bu alanda bir rekorun sahibi oldu. İlk maçta rakibi Bayern Münih'e 6-1 kaybeden Fenerbahçe, bu turnuvanın en farklı mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi, mücadeleden 6-1 galip ayrılırken goller ise Müller (3), Goretzka, Renato Sanches ve Coman'dan gelirken sarı lacivertlilerin tek sayısını ise yeni transfer Max Kruse kaydetti.

Fenerbahçe kalan maçlarında Real Madrid ve Tottenham ile oynayacak.


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