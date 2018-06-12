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Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Battlefield V multiplayer oynanış videoları yayınlandı

19 Ekimde piyasaya çıkacak olan Battlefield V için oyunun multiplayer modundan videolar yayınlandı.

Electronic Arts E3 2018 konferansında Battlefield V için yeni videolar yayınladı. Tabii serisinin en çok merak edilen çok oyunculu kısmı merak konusu oldu. Özellikle herkesin merak ettiği yeni oyunda neler değişti sorusunun cevabını aşağıdan bulabilirsiniz.

Battlefield serisinin yeni üyesi Battlefield V ile 2.Dünya Savaşına geri döneceğimiz oyundan multiplayer videolar yayınlandı. Yayınlanan multiplayer videolarda oyunun yeni araç sistemini, binaların yıkılma mekaniğini ve tamir sistemini yakından görebilirsiniz.

Battlefield V piyasaya çıkıtından sonra Royale modunada sahip olacak. Bu mod günümüzde bir hayli popüler olan Battle Royale modunun Battlefield V'e uyarlanmış hali olacak.

Battlefield V PlayStation 4, Xbox One ve PC için 19 Ekim'de piyasada olacak. Oyunun yayınlanan multiplayer videolarını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.


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