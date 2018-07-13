Battlefield V açık beta tarihi ne zaman

DICE tarafından geliştirilen Battlefield V için açık beta tarihi açıklandı.Buna göre oyunun açık beta süreci Eylül ayının ilk haftasında düzenlenecek.

DICE geçtiğimiz haftalarda oyunun kapalı alfa sürecini başlatmıştı. Kapalı alfa sürecinin oynanış görüntülerinin yayınlanmasının serbest olmasının yanı sıra alfaya çok kısıtlı katılım yapılmıştı. Yeni gelen haberle birlikte Battlefield V'in açık betasının Eylül ayının başlarında yapılacağı ve herkesin oyunu deneyimle fırsatı bulacağı öğrenilmiş oldu.

Oyunun alfa sürecinde Arctic Fjord haritasının yanı sıra Conquestve Grand Operations modları bulunuyordu. Açık betada bunların yanı sıra neler olacağı ise henüz açıklanmadı.

Battlefield V, 19 Ekim 2018 tarihinde piyasada olacak. Oyunun Türkçe altyazı olup olmayacağı ise henüz belli değil.