Battlefield V - 5 için eklenen bütün yenilikler ve değişiklikler

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayın etkinliğiyle duyurulan Battlefield V oldukça değişik yeni sistemleri ile dikkat çekiyordu. Oyunun tek kişilik senaryosunda savaş sisteminden tutun da askeri grubunuza kadar birçok yenilik göze çarpıyordu. Bunun yanında yapımcı ekip oyunun multiplayer kısmında da köklü değişiklikler olduğunun altını çiziyordu.

Yeni oyun ile ilgili bilgiler merak edilirken Electronic Arts (EA) kanadından açıklamalar geldi. Battlefield V ile ilgili yapılan açıklamada oyunun yeni sistemleri ve değişiklikleri anlatıldı.

İlk olarak öne çıkan ilk değişiklik yeni Battlefield oyununda Premium Pass olmaması. Yani yeni oyunumuzda ekstra satılacak bir ek paket bulunmayacak. Bütün içerikler ücretsiz bir biçimde bütün oyunculara sunulacak. Battlefield V 19 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Tabii bundan önce 9 Haziran E3 fuarında gerçekleştirilecek etkinlik ile oyunun çok oyunculu kısmını göreceğiz. Konferans Türkiye saati ile 21.00'da başlayacak.

Geliştirici ekip DICE'nin yaptığı açıklamalar:

Canlı tanıtım etkinliğinde duyurulduğu üzere, Battlefield V ile Premium Pass ve ücretli genişleme paketleri artık yok. DICE "gelişen yolculuk" olarak tanımladığı "Tides of War" sistemi ile oyun çıkış yaptıktan sonra yeni oynanabilir ordular ve daha birçok içeriği ücretsiz olarak ekleyecek.



"Oyuncularımız, topluluğu bölen paralı premium içerik konusunda çok şikayetçi oldular. Buna cevabımız Tides of War. Premium Pass ve genişletme paketlerine para ödeme devri artık geride kaldı. Zaman içinde Battlefield V dünyasını ve oyun mekaniğini genişleteceğiz."

"Tides of War, birkaç ayda bir yeni bir hikaye içeren, sürekli değişen bir yolculuk olacak. Tides of War bölümleri, dönemin belirli bir özelliğine odaklanacak ve oyuncular için sürükleyici olacağına inandığımız eşsiz oynanış deneyimleri içerecek. Oyun mekaniğini oyuncular için daha da çekici kılacak içerikler, askerler, görseller ve anlatımlar kullanacağız."



"Tides of War, sizi ve kişiselleştirdiğiniz Bölüğünüzü savaşın temalı deneyimleriyle tanıştırıyor. İlk deneyim Avrupa'nın Düşüşü (Fall of Europe). Birkaç ay sürecek bu deneyim, süreli etkinliklerle dolu. Bu etkinlikler çok haftalı Grand Operation, Special Assignment'lar ve yeni Mission'lar içerebilir. Süreli etkinlikler, Battlefield V boyunca 2. Dünya Savaşı'nın beklenmedik ve etkili muharebelerinde de yer alacak."

"Oyun çıktığında oynadığınız Battlefield V zaman içinde evrilecek. Amacımız yeni içerikler ekleyerek topluluğu şaşırtmaya devam etmek ve mevcut savaş meydanlarına yeniden gitmek istemenizi sağlamak."

İki Kilit Unsur: Sürükleyicilik ve Manga Oyunu



Bu yazıda çok şeye değineceğiz ama söyleyeceğimiz her şey, Battlefield V oynanış felsefesinin iki ortak paydasına dayalı: sürükleyicilik ve manga oyunu.

Sürükleyicilik farklı şekillerde yorumlanabilecek bir sözcük. Battlefield V bağlamında bu sözcük, görseller, sesler, asker hareketleri, çatışma durumları, çevreyi nasıl şekillendireceğiniz, çevrenin sizi nasıl etkileyeceği ve eskiyle karşılaştırıldığında oyuncuların nasıl daha doğal tepkiler verdiği anlamına geliyor.



SÜRÜKLEYİCİLİK

Asker Hareketini İyileştirdik



Yenilenen asker hareketlerimiz, Battlefield V'in hem görünümünü hem de oynanışını etkileyecek. Tanıtım videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür; geri geri sürünebilecek, pencerelerin içinden zıplayarak geçebilecek ve geriye doğru el bombası atabileceksiniz. Çömelme pozisyonundayken koşmak mümkün olacak; yuvarlanma, dalma ve daha önce ateş edemediğiniz yerlerden ateş etme de aynı şekilde.

Siz dünyaya tepki verirken dünya da size tepki verecek. Uzun çimlerin içinden geçiyorsanız çimler etrafınızda hareket edecek. Bu sadece hoş bir efekt değil, oynanışı da değiştiriyor. Mesela bu özellik sayesinde gizlenmiş bir keskin nişancıyı fark edebilirsiniz. Yeni keşfettiğiniz Scout ölürse daha ağır ve daha fiziksel ragdoll sistemimizin devreye girdiğini göreceksiniz. Bir tepeden aşağı yuvarlanan ceset toz kaldıracak ve bir su birikintisine düşerse etrafa çamur sıçrayacak.

Diğer askerlerin üçüncü şahıs hareketlerinde çok daha fazla çeşitlilik göreceksiniz. Eskiden Conquest bayrağına manga arkadaşlarınızla koştuğunuzda, aynı temel hareketlerle koşan bir grup adam görüyordunuz. Battlefield V'te, yokuş yukarı koşan askerlerden biri takılıp sendeleyebilir ya da çamurda koşuyorsa ayağı kayabilir.





Silah Oyunu ve Rastgele Mermi Sapmasının Kaldırılması

Nişan aldığınız yere ateş edeceksiniz. Battlefield V'te bu hep böyle olacak. Uzun mesafelerdeki mermi düşmesini hesaba katmazsak mermi, nişangahtan hedef aldığınız yere gidecek. RBD (rastgele mermi sapması) olmayacak.

Silah kullanmada genel olarak büyük değişiklikler yapıldı. Hepsi sürükleyiciliği artırmak için. Mesela LMG'lerde bipod (ayaklı) pozisyonuna geçme ve o pozisyondan çıkma artık daha kolay.

Mermi delip geçme özelliğini de çok sağlam bir şekilde geri getiriyoruz. Diyelim bir LMG, sabit bir silah ya da benzer bir şey kullanıyorsunuz ve düşmanın siper aldığını gördünüz: Siper alınan şeyi indirin gitsin. Durmaksızın ateş ederek o duvarı ya da çiti indirin. Bu durum Support sınıfına ekstra bir kullanım alanı yaratabilir. Bildiğiniz üzere LMG'leri sadece bu sınıf kullanıyor.



Yıkımın Dozunu Artırıyoruz

Battlefield V'i yaparken yıkım sahnelerini oluşturmaya çok emek verdik. Battlefield serisinin ana unsurlarından olan yıkım, artık çok daha dinamik olacak. Savaş tüm şiddetiyle devam edip binalar çökerken bu sahneleri önceden belirlenmiş animasyonlar olarak değil, fizik, materyaller ve kullanılmakta olan donanıma bağlı dinamik sekanslar olarak göreceksiniz. Bir evin içinde patlayan bir füze attıysanız duvarlar binanın içinden kırılarak enkaz dışarı doğru fırlayacak.

Ama mesela binaya tankla girerseniz enkaz bu sefer içeri doğru hareket edecek. Yıkımın nasıl gerçekleştiğinden bağımsız olarak, binanın farklı parçaları çatlayacak, hareket edecek ve çökecek. Bütün bunlar eski oyunlardakinden daha uzun sürecek. Eski oyunlarda yıkım keyfi daha kısa sürüyordu. Battlefield V'deki her eşleşme farklı olmalı ve olacak da; yıkım da buna dahil.

Bu arada yıkım sesleri de muhteşem olacak. Bu konuda bize güvenebilirsiniz.



Savaş Meydanını Tahkimatlarla Değiştirin



Yıkımla el ele olan yeni Fortifications sistemine geldi sıra. Bu bizi özellikle heyecanlandıran bir sistem. Bir süredir kullandığımız bu sistemin olmadığı bir Battlefield düşünemiyoruz bile. Fortifications sayesinde çeşitli askeri varlıklar inşa edebilirsiniz: tek kişilik siperler, kum torbaları, dikenli teller, tank stoperleri ve diğerleri. İmha olan binaları güçlendirebilirsiniz. Akıncı olarak Operations oynarken haritada taş üstünde taş ve dolayısıyla saklanacak hiçbir yer kalmadığını hatırlıyor musunuz? Fortifications sayesinde bu durum artık sorun değil.

Böylece oynanış da çok daha dinamik oluyor. Bir bayrağı elinizde tutmak istiyorsanız kontrol noktalarına giden girişleri Fortifications ile kapatabilir ve düşmanları kendinize doğru yönlendirebilirsiniz. Bu sayede savaş meydanına taktik bir unsur ve daha fazla seçenek eklenmiş oluyor.

Battlefield V'te herkesin bir alet çantası var ve herkes Fortifications kullanabiliyor; fakat bu işin en iyisi Support sınıfı. Bu sınıfla oynarsanız sabit silahları inşa ve tamir etme yeteneğiniz de olur.



MANGA OYUNU

Manga Oyununa geçelim. Battlefield V ile ilgili bilmeniz gereken en önemli şey şu: Manganız her zamankinden daha önemli. Manganızdan uzaklaşmaz, iletişim içinde kalır ve onunla iyi oynarsanız faydasını görürsünüz. İşleri kolaylaştırmak için, Battlefield V'e girdiğinizde otomatik olarak bir mangaya atanacaksınız (ama isterseniz ayrılabilirsiniz). İletişim seçeneklerini iyileştiriyoruz. Nerede olduğunuzdan bağımsız olarak (oyun içi, yükleme ekranı vb.) manganızdaki diğer üyelerle sohbet edebileceksiniz.



Tansiyonu Daha Yüksek ve Daha Kişisel Diriltme Sistemi

Ölen bir takım arkadaşını dirilterek tekrar oyuna döndürmek Battlefield için heyecan verici bir hamle olagelmiştir. Battlefield V'de bu özelliği daha da sıcak ve samimi hale getirmeye çalıştık.

Önemli değişiklik: Medic olmayan sınıflar da diriltme yapabilecek, yeter ki diriltilen kişi aynı mangada olsun. Bu yüzden mangadan uzaklaşmamak daha da faydalı bir şey olacak. Bu arada manga diriltmeleri Medic sınıfının değerini düşürmüyor, aksine artırıyor. Medic sınıfının diriltmeleri çok daha hızlı, bütün takım üyelerine uygulanabiliyor ve takım üyesi tam sağlıkla diriliyor. Manga diriltmesinde tam sağlıkla geri gelme yok.

Diriltmeye kısa bir fiziksel etkileşim de ekledik. Şırınganın hangi tarafında olursanız olun takım arkadaşınızla yüz yüze olacaksınız. Badinizin yüzünü (ve birbirinizin görsel özelleştirmelerini) görmek ilginç bir an olacak diye umuyoruz. Birçok açıdan diriltme yapılabilecek, yani kendinizi daha az riske atacaksınız.

Diriltmelerden söz açılmışken yeni eklenen bir özellikten bahsedelim: takım arkadaşını sürükleyerek güvenli bir yere götürmek. Diyelim ki tansiyonu yüksek bir haritada oynuyorsunuz ve vurulan bir takım arkadaşınız çok pis bir yerde yardım istiyor. Eskiden böyle bir senaryoda diriltmeye gitmek intiharla eşdeğerdi. Battlefield V'de hayatta kalma şansınız daha yüksek olacak. Takım arkadaşınıza koşun, onu güvenli bir yere sürükleyin ve siper arkasında diriltin. Kahraman gibi hissedeceğiniz garanti (hanenize yazılacak manga puanları da cabası).



Kıtlık ve Yıpratma Savaşı ile Daha Fazla Stratejik Seçenek

Bir noktaya saldırın, hasar alın, iyileşin, bir duş alın ve tekrarlayın. Önceki Battlefield oyunlarında farklı saldırılardaki stratejiler çoğu zaman oldukça benzerdi. Böyle olmasının nedeni sağlığın tam yenilenmesi ve cephanenin kolay bulunmasıydı. Battlefield V'e sağlığın ve cephanenin az bulunurluğunu da ekliyoruz. Böylece yeni durumlarla karşılaştığınızda yeni zorluklar yaşayacaksınız ve daha fazla seçeneğiniz olacak.

Söz gelimi bir Battlefield V Conquest karşılaşması yapıyorsunuz. Eskiden olduğu gibi doğrudan saldırmak istediğiniz noktaya yönelebilirsiniz ama cephanenin bitmemesi için yanınıza bir Support oyuncusu almak isteyebilirsiniz. Ya da hazırlıklı bir saldırı yapmak istiyorsanız, Fortification sistemiyle inşa edilebilen kontrol noktası ikmal istasyonlarınızın birinde teçhizat kuşanabilirsiniz.

Böylece saldırdıktan, hasar aldıktan ve cephanenizi bitirdikten sonra bir şeyin arkasında siper alıp bir sonraki hamlenizi planlayabilirsiniz. Sağlığınız belli oranda yenilenecek ama eski Battlefield oyunlarında olduğu gibi tam sağlığa kavuşmayacaksınız. Elinizde birçok seçenek var. Düşman mevkisini yandan çevirmeye çalışabilir, savaş meydanına çıkıp ölmüş düşmanlardan cephane yağmalayabilir, bir Medic bulabilir ya da bir ikmal istasyonu bulabilirsiniz.

Kıtlık unsurunu saldırıda koz olarak da kullanabilirsiniz elbette. Takımınızın almak için savaştığı bir bayrak düşman tarafından çok sıkı mı savunuluyor? Diğer bayraklardaki düşman ikmal istasyonlarından bazılarını imha edin. Rakibiniz zora girecek ve taktik değiştirmek zorunda kalacak. Genel anlamda kaynakların farkında olmanızı istiyor ve stratejiyle ilgili yeni bir meta katmanı eklemiş oluyoruz.

Bu durum oyunu kesinlikle yavaşlatmayacak. Battlefield'dan beklediğiniz o ateşli ve hızlı oynanışı yine bulacaksınız. Eskisi gibi yalnız kurt olarak da takılabilirsiniz; ikmal istasyonunda teçhizat yüklenin ya da düşmanları yağmalayın. Tercih sizin.



İş Birliği Yaparsanız Manga Destek Birimlerinden Yararlanabilirsiniz



Manganıza bağlılığınızı artıracak bir diğer yeni özellik Squad Reinforcements (Manga Destek Birimleri). Nasıl mı? Manga olarak birlikte oynadığınızda kaynak biriktirirsiniz. Bir yerden sonra, manga liderinin çeşitli destek birimleri çağırmasına yetecek kadar kaynak biriktirmiş olacaksınız. Bu birimler çok güçlü olabilir ve muharebenin gidişatını değiştirebilir.

Tanıtım videosunda, savaş meydanını birbirine katan bir V1 roketi gördünüz. Lansmanda başka destek birimleriyle de tanışacaksınız; mesela ikmal paketleri, duman perdeleri ve yanlarında alev makineleri olan bir tank gibi. Tides of War sahneleriyle birlikte daha fazla destek birimi oyuna eklenecek.