Battlefield 1 ve Battlefield 4 için tekrardan ücretsiz DLC dağıtılıyor

Sevilen FPS oyunları Battlefield 1 ve Battlefield 4 için ek paketler ücretsiz yapıldı. 17 Temmuz tarihine kadar geçerli olan kampanyada Battlefield 1 Turning Tides ve Battlefield 4 Second Assault genişleme paketleri ücretsiz olarak dağıtılacak.

Battlefield 1 Turning Tides, Osmanlı'nın savaş cephelerine ve özelliklede deniz savaşlarına yoğunlaşıyor. Ek pakette Seddülbahir, Alçıtepe ve Gelibolu yarımadası yer alıyor.

Battlefield V, 19 Ekim 2018'de çıkış yapacak. Oyunun açık betası Eylül başında düzenlenecek.

Battlefield V'in Türkçe dil desteği sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.