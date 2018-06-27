Battlefield 1 Turning Tides ve Battlefield 4 Second Assault ücretsiz oldu

29 Ekim 2013 tarihinde piyasaya çıkan ve modern savaş dönemini konu olan Battlefield 4'ün çok oyunculu genişleme paketi Second Assault, 30 Haziran tarihine kadar ücretsiz oldu. Oyunu PlayStation Store, Xbox Store ve Origin üstünden alabilirsiniz.

Aynı zamanda 21 Ekim 2016 tarihinde çıkan 1.Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 1'in üçüncü çok oyunculu genişleme pkaeti Turning Tides'de ücretsiz oldu. Bu paketide aynı şekilde PlayStation Store, Xbox Store ve Origin üzerinden alabilirsiniz.

Serinin son oyunu Battlefield V bizleri 2.Dünya Savaşı zamanına geri götürecek. Oyun 11 Ekim 2018 tarihinde piyasada olacak.