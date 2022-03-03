Batman... Kötülerin Kabusu

Başrolünde Gathan Şehri'nin dedektifi ve milyarder Bruce Wayne rollerinde Robert Pattinson'ın yer aldığı, yönetmen Matt Reeves'den yeni versiyon bir The Batman filmi.



Suçluların kalplerine korku salan Batman (Robert Pattionson), olarak iki yıl boyunca sokakları takip etmek, Bruce Wayne'i Gotham Şehri'nin gölgelerine sürüklemiştir. Şehrin yozlaşmış yetkilileri ve yüksek profilli kişiler ağı arasına yalnızca bir kac güvenilir müttefiki olan Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Teğmen James Gordon (Jeffry Wright) ile yalnız kanunsuzumuz, kendisini şehir halkı arasına intikamın yegane örneği olarak ispatlamıştır.



Bir katil, bir dizi sadist entrikayla Gotham'ın seçkinlerini hedef aldığında, bir dizi şifreli ipucu, Dünyanın En Büyük Dedektifini yeraltı dünyasını soruşturmaya gönderir. Batman burada Catwoman (Kedi Kadın) olarak da bilinen Selina Kyle (Zoe Kravitz), Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot (Colin Farrell) gib ikarekterlele karşılaşır. Kanıtların ve failin planlarının ölçeğinde netleşirken Batman yeni ilişkiler kurmak, suçlunun maskesini düşürmeli ve Gotham Şehrinin uzun süredir rahatsız eden, gücün ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasıa adalet getirmelidir.