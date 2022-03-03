Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Batman... Kötülerin Kabusu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Batman... Kötülerin Kabusu

Başrolünde Gathan Şehri'nin dedektifi ve milyarder Bruce Wayne rollerinde Robert Pattinson'ın yer aldığı, yönetmen Matt Reeves'den yeni versiyon bir The Batman filmi.

batman-2022-filmi-duvar-kagidi-3840x2160_54

Başrolünde Gathan Şehri'nin dedektifi ve milyarder Bruce Wayne rollerinde Robert Pattinson'ın yer aldığı, yönetmen Matt Reeves'den yeni versiyon bir The Batman filmi.

rev-1-TBM-56056JOrv4_High_Res_JPEG-e1646060534974
Suçluların kalplerine korku salan Batman (Robert Pattionson), olarak iki yıl boyunca sokakları takip etmek, Bruce Wayne'i Gotham Şehri'nin gölgelerine sürüklemiştir. Şehrin yozlaşmış yetkilileri ve yüksek profilli kişiler ağı arasına yalnızca bir kac güvenilir müttefiki olan Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Teğmen James Gordon (Jeffry Wright) ile yalnız kanunsuzumuz, kendisini şehir halkı arasına intikamın yegane örneği olarak ispatlamıştır.

The_Batman-449856406-large
Bir katil, bir dizi sadist entrikayla Gotham'ın seçkinlerini hedef aldığında, bir dizi şifreli ipucu, Dünyanın En Büyük Dedektifini yeraltı dünyasını soruşturmaya gönderir. Batman burada Catwoman (Kedi Kadın) olarak da bilinen Selina Kyle (Zoe Kravitz), Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot (Colin Farrell) gib ikarekterlele karşılaşır. Kanıtların ve failin planlarının ölçeğinde netleşirken Batman yeni ilişkiler kurmak, suçlunun maskesini düşürmeli ve Gotham Şehrinin uzun süredir rahatsız eden, gücün ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasıa adalet getirmelidir.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Batman... Kötülerin Kabusu
Acıların Kadını BERGEN
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
-
Çok Okunanlar
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Dünya Tenis'de Türkiye'yi seçti
Cevizin Önemi Anlatmakla Bitmiyor
Cevizin Önemi Anlatmakla Bitmiyor
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Halk Panik İçinde Kaçıyor
Rus Ordusu İşgale başladı
Rus Ordusu İşgale başladı
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Batman... Kötülerin Kabusu
Batman... Kötülerin Kabusu
Acıların Kadını BERGEN
Acıların Kadını BERGEN
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
 Babacan: Bu Ülkeyi Güçlendirmeliyiz
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Erdoğan, Zelensky İle Görüştü
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Rus Tankları Başkent Kiev'in Kapısına Dayandı
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Çernobil Nükleer Santralini Ele Geçirdiler
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
Putin: Ukrayna Nazi'lerden Kurtulmalı
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor
Topyekun Savaş, Halka Silah Dağıtılıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji