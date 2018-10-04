Batman'da hain tuzak şehit ve yaralılar var

Batman'dan acı haber geldi. Hasankeyf ilçesinde askeri personel taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yol döşenen el yapımı paylayıcı infilak etti. Hain saldırıda şehit ve yaralı askerlerimiz var. Olayın ardından patlamanın gerçekleştiği noktada operasyon başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 4 askerin şehit oldu, 5 asker yaralandığı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen askerler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen son bilgilere göre Batman'daki hain saldırıda 7 asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."