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Başsavcılık 12 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırladı
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Başsavcılık 12 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında CHP'li vekillerinde bulunduğu toplam 15 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

Yeni yasama yılının başlamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 vekil hakkında fezleke hazırladı. 12 HDP'li vekil hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlayan Başsavcılık, 3 CHP'li vekil içinse "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırladı.

HDP'LİLERE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUNDAN FEZLEKE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirtildi. Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

3 CHP'LİYE İSE "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN FEZLEKE DÜZENLENDİ

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

 


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