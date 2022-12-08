Başkan İmamoğlu Başkosoloslara Belediyecilik modelini açıkladı

İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan Başkonsoloslarla bir araya geldi.

BİR ARADA YAŞAMA KÜLTÜRÜ

İstanbul'daki belediyeceilik modelinin 'Demokrasi, adalet ve yatırım' üzerinde yükseldiğini belirten İmamoğlu, "Yerel Demokrasi, bir arada yaşamanın ahlaki ve manevi çimentosudur. Adalet. bir şehirde sürdürülebilir şekilde huzuru, barışı ve dayanışmayı sağlamanın tek yoludur.

İSTANBUL'U ADİL YEŞİL VE YARATICI KENT YAPMAK İSTİYORUZ

Yatırım, bir şehirdeki toplumsal ve ekonomik kalkınmanın itici gücüdür ve mutlaka insani, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir perspektife sahip olmalıdır. İstanbul'u adil, yeşil ve yaratıcı bir kent yapma hedefimize ancak daha fazla demokrasi, daha fazla sosyal adalet ve daha fazla yatırımlara ulaşabiliriz" dedi.