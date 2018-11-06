Başkan Ağaoğlu, Burak Yılmaz'a ağır ceza kesti

Trabzonspor yönetimi Bursaspor maçında oyundan çıkarken taraftarlarla tartışan Burak Yılmaz'a ağır bir para cezası verdi. Burak Yılmaz'a verilecek para cezasını başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı.

BURSASPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR

Trabzonspor yönetimi, Bursaspor maçında çıkan olaylar sonucunda seyircilerle tartışan Yılmaz'ın cezasını belirledi. Verilecek ceza için toplanan Trabzonspor Yönetim Kurulu sözleşme feshi ya da kadro dışı bırakma'nın söz konusu olmadığına karar verdi. Yılmaz'a verilecek para cezasını ise Başkan Ağaoğlu 500 bin TL olarak açıkladı.

500 BİN TL PARA CEZASI

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada hafta sonu oynanan Bursaspor karşılaşmasında futbolcuları Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dıolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verildiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Oyuncuyla da görüşme yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir. Bu anlamda bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" sözlerine yer verildi.