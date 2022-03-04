Başarılı İhracatçı Kadınlar Ödüllerine Kavuştu

Türkiye'de kadın ihracatçı sasayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen "İhracatın Güçlü Kadınları" törenle ödüllerini aldılar.

PARLAK GELECEĞİMİZİN TEMİNATI KADIN GİRİŞİMCİLER

Türkiye'nin en çok ihracat yapan şirketlerinin kadın girişimcilerine konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Kadınlarımız, geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemizin birlik ve beraberliğinin, milli egemenliğinin , parlak gelecğinin lokomotif gücü ve teminatı olarak, üretim ve ihracatta çok önemli başarılara imza atıyor. Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın, Türkiye'yi 'Dış Ticaret Fazlası Veren' bir ekonomiye ulaştırmanın Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir. Türkiye ihracatçılar Meclisi olarak, kadın girişimcilerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacaktır' dedi.

İHRACATIN ÇATI DERNEĞİ

61 ihracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ülkemizde kadın ihracatçı ve girişimci sayısını arttırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen 'İhracatın Güçlü Kadınları' ödül töreni ile başarılı ihracatçı kadınlarımız ödüllerine kavuştu. Kadın İhracatçılarımıza ve sektörel bazdan en çok ihracat gerçekleştiren şirketlerimize ödülleri takdim edildi.

Törende yaptığı konuşmada TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyanın önde gelen ülkelerinden çok önce 1934'de seçme ve seçzilme hakkını elde eden Türk kadınlarının, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, milli egemenliğinin parlak geleceğinin lokomotif gücvü ve teminatı olarak üretim ve ihracatta çok önemli başarılara imza attığını dile getirdi