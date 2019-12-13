Başakşehir tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Medipol Başakşehir, grubu lider tamamlayarak, tarihinde ilk kez adını üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubunda Medipol Başakşehir tarihinde bir ilke imza attı. Turuncu-lacivertliler, grup aşamalarının son hafta müsabakasında Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach'ı geriden gelip 2-1 mağlup ederek, grubu lider tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında gruplardan çıkmayı başardı.

Medipol Başakşehir, müsabakanın 33. dakikasında Thuram'ın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Turuncu-lacivertliler, İrfan Can'ın ayağından 44. dakikada bulduğu gol ile soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. İkinci yarıya çok daha farklı başlayan Başakşehir, 90'da Crivelli'nin golüyle UEFA Avrupa Ligi'nde ve Avrupa kupalarında ilk kez son 32'ye gitmeyi başardı.