Başakşehir'in rakibi Krasnodar ya da Porto

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'u geçerse Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
Bugün İsviçre'nin Nyon kenditen UEFA merkezinden gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 13.00'da başladı. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos tarihlerinden oynanacak.