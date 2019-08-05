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Başakşehir'in rakibi Krasnodar ya da Porto
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Başakşehir'in rakibi Krasnodar ya da Porto

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'u geçerse Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'u geçerse Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Bugün İsviçre'nin Nyon kenditen UEFA merkezinden gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 13.00'da başladı. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos tarihlerinden oynanacak.


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