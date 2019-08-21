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Başakşehir Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Başakşehir Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler

Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Süper Lig'de ikinci hafta maç programı ve hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Göztepe maçını Ali Palabıyık ve Galatasaray-Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

MHK, Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Fenerbahçe-Gazişehir karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta maç vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan


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