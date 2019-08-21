Başakşehir Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler

Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Süper Lig'de ikinci hafta maç programı ve hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Göztepe maçını Ali Palabıyık ve Galatasaray-Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.
MHK, Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Fenerbahçe-Gazişehir karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta maç vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
23 Ağustos Cuma:
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan