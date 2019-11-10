Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Başakşehir emin adımlarla
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Başakşehir emin adımlarla

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 2-1 devirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 2-1 devirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Enzo Crivelli'nin golleriyle sahadan galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, puanını 19'a yükseltti ve lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 5. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında aynı puana sahip Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçtaki tek golünü Aydın Karabulut'la bulan ve üst üste 3. yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti. İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alırken, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, MKE Ankaragücü filelerini iki kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Crivelli, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarını 1'er golle geçerken, Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan mücadelede iki kez gol sevinci yaşamıştı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başakşehir emin adımlarla
İzmir ve Antalya'da peş peşe deprem
Beşiktaş kalesini gole kapadı
Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
Can Yaman'dan bacak şov
Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor
-
Çok Okunanlar
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Başakşehir emin adımlarla
Başakşehir emin adımlarla
İzmir ve Antalya'da peş peşe deprem
İzmir ve Antalya'da peş peşe deprem
Beşiktaş kalesini gole kapadı
Beşiktaş kalesini gole kapadı
Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
Can Yaman'dan bacak şov
Can Yaman'dan bacak şov
Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc
Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor
Yarın 11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Yarın 11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Fatih Terim istifa edecek mi?
Fatih Terim istifa edecek mi?
MasterChef Cemre elendi mi?
MasterChef Cemre elendi mi?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji