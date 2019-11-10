Başakşehir emin adımlarla

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü 2-1 devirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Enzo Crivelli'nin golleriyle sahadan galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, puanını 19'a yükseltti ve lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 5. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında aynı puana sahip Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçtaki tek golünü Aydın Karabulut'la bulan ve üst üste 3. yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti. İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alırken, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, MKE Ankaragücü filelerini iki kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Crivelli, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarını 1'er golle geçerken, Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan mücadelede iki kez gol sevinci yaşamıştı.