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Başakşehir'e UEFA'dan ceza!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Başakşehir'e UEFA'dan ceza!

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de kırmızı kart gören Okan Buruk ve Chedjo'ya ceza verdi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de kırmızı kart gören Okan Buruk ve Chedjo'ya ceza verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç, savunma oyuncusu Chedjou'ya ise 2 maç ceza verdi.

Okan Buruk cezasını Olympiakos ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde çekecek. Savunma oyuncusu Chedjou da 2 maçlık cezasının 1 maçını bu mücadelede oynamayarak çekmiş olacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olympiakos'a evinde 1-0 mağlup olmuştu. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Okan Buruk ve Chedjou kırmızı kart gördü. Okan Buruk, FIFA'nın yeni uygulaması sonrasında kırmızı kart gören ilk Türk hoca oldu.

Olympiakos'a 1-0 mağlup olunan maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu hakem kararlarına tepki göstermişti.

İrfan Saraloğlu yaptığı açıklamada; "Maçın sonunda hem oyuncumuzu atması hem de hocamızı atması manidar, düşündürücü. Bilmenizde yarar var çünkü soyunma odasında ve koridorda nelerin olduğunu bilmiyorsunuz. Okan hocamız maçın hakemine şunu söylüyor, futbol oynuyoruz, İngilizce olarak 'We are playing football' dedi, 'Attım seni' dedi maçın hakemi de… Artı bizim oyuncumuz Chedjou, 'Shame on you, ayıp sana' diyor, 'Seni de attım' diyor. Bu hatanın bize yapılmış olması bize ne kadar zarar veriyorsa futbola da bir o kadar zarar veriyor. İnanın Olympiakos takımına aynı davranışta bulunulsa aynı cümleleri sarf edeceğime kesinlikle inanabilirsiniz. Hakemin yıldırma politikası, gösterdiği kartlar oyuncularımızın daha sert oynamasını önledi. Biz 9 faul yaptık 4 sarı kart gördük, bir de kırmızı kart var. Rakip 15 faul yaptı, 1 tane sarı kartı var" ifadelerini kullanmıştı.


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