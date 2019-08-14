Başakşehir'den erken veda

Medipol Başakşehir, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Olympiakos'a Semedo ve Valbuena'nın golleriyle 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 2-0 mağlup oldu. İskoçya Futbol Federasyonundan Bobby Madden'in yönettiği karşılaşmada Olympiakos'un gollerini 54. dakikada Semedo ve 78. dakikada penaltıdan Valbuena kaydetti. İlk maçı da 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti. Okan Buruk'un öğrencileri, ülkemizi Avrupa Liginde temsil edecek.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Cezalı oyuncular İrfan Can Kahveci ve Aurelien Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi.

İlk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fredrik Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Turuncu-lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Joseph Attamah ve Eljero Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Olympiakos deplasmanında çıktı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, Yunan ekibi ile İstanbul'da oynanan mücadelede yedek kulübesinde yer almıştı.