Başakşehir'den Demirören'e teşekkür mesajı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Başakşehir, görevinden ayrılan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür etti. Bugüne kadar oldukça başarılı hizmetlerde bulunan Demiören dün resmen görevinden istifa ettiğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'deki görevinden dün istifa eden Yıldırım Demirören ile ilgili bir mesaj yayımladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada oldukça ilginç ifadeler yer aldı.

Demirören'e Teşekkür

Gümüşdağ açıklamasında, "Sayın Yıldırım Demirören'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev aldığı sürede Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığım süresinde hem kulüplerimizin finansal kaynaklarına büyük etki yaratan yayın ihalesi sürecindeki yapıcı rolü, hem de öncüsü olduğum, Video Hakem Teknolojisi'nin hayata geçirilmesi konusundaki katkıları sonrasında kendisine minnettarım." ifadeleri yer aldı.