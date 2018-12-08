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Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Gündem - - Editör:

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Amasra ilçesinde tünel çıkışında aracın kontrolünü kaybederek refüje çarprtı.

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Amasra ilçesinde tünel çıkışında aracın kontrolünü kaybederek refüje çarprtı. 

Amasra'dan Bartın istikametine seyreden Erkan Kalender yönetimindeki 74 DA 402 plakalı aracın tünel çıkışında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Kaza sonrası aracın takla atması ile birlikte Vali Erkan Kalender ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından araç içinde çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalender yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın Valisi Sinan Güner, hastane ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 

Erkan Kalender'i elim bir kaza sonucu kaybettiklerini söyledi.

Kazadan sonra hem ambulansta hem de hastanede tıbbın gerektirdiği tüm müdahalelerin yapıldığını belirten Güner, "Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabii olay sıcak şu anda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." diye konuştu.

Bartın Devlet Hastanesi'nden alınan Kalender'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, Bartın Valiliği önüne getirildi.


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