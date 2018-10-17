Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama

Berkay Şahin ile karıştığı kavganın ardından mahkemelik olan Arda Turan hakkında kulübü Barcelona'dan açıklama geldi.

İspanyol devi Barcelona, futbolcusu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'la karıştığı kavgaya ilişkin açıklamada bulundu. Katalan temsilcisinin basın sözcüsü Josep Vives, yaptığı açıklamada Arda Turan karıştığı olayın hoş olmadığını belirtirken, Başakşehir'in oyuncuyu göndereceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Vives, Medipol Başakşehir'den de 2.5 milyon Avro ceza alan Arda Turan hakkında çıkan haberlerin hoş olmağını söyledi. 

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmak istemediğini vurgulayan Josep Vives, "Kendisi birlikte vakit geçirdiğimiz, arkadaşlık kurduğumuz bir oyuncu. Başakşehir'in onu göndereceğine dair bir bilgi ise gelmedi." dedi. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?
Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?
FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık