Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama

İspanyol devi Barcelona, futbolcusu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'la karıştığı kavgaya ilişkin açıklamada bulundu. Katalan temsilcisinin basın sözcüsü Josep Vives, yaptığı açıklamada Arda Turan karıştığı olayın hoş olmadığını belirtirken, Başakşehir'in oyuncuyu göndereceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Vives, Medipol Başakşehir'den de 2.5 milyon Avro ceza alan Arda Turan hakkında çıkan haberlerin hoş olmağını söyledi.

Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmak istemediğini vurgulayan Josep Vives, "Kendisi birlikte vakit geçirdiğimiz, arkadaşlık kurduğumuz bir oyuncu. Başakşehir'in onu göndereceğine dair bir bilgi ise gelmedi." dedi.