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Balıkesir'de 70'den fazla artçı deprem
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Balıkesir'de 70'den fazla artçı deprem

Balıkesir'de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremin sonrasında 70 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Balıkesir'de dün gece meydana gelen 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremin sonrasında 70 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Depremlerin etkisiyle endişelenen çok sayıda Balıkesirli geceyi sokakta ateş yakarak ya da büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği yerlerde geçirdi. Balıkesir merkez ve ilçelerinde ise bu depremlerle birlikte sabah saatlerine kadar 70 artçı sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve İstanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

Balıkesir'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Balıkesir'de Valilikten tarafından kriz masası oluşturuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar depremle ilgili hastanelerimize herhangi bir başvuru yok. Polis ve jandarmamıza da herhangi bir bildirim yapılmadı. Şu anda herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.


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