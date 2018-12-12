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Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu
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Ekonomi - - Editör: Özge KESİCİ

Balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu

Balıkçı tezgahlarında yaşanan hamsi bolluğu sebebi ile hamsinin fiyatının 10 liraya kadar düşmesi vatandaşların ilgisini artırdı.

Sezon başında kilogramı tezgahlarda 20 liradan satılan, hamsinin fiyatı yaşanan bolluk nedeniyle kilogramı 10 liraya kadar düştü. 

Avlanma sezonunun başından itibaren palamut, çinekop ve barbunda yaşanan bereket, son günlerde hamside de yaşanıyor.

Denize açılan balıkçı tekneleri limanlara kasalarca hamsiyle dönmeye başlayınca hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü.

5 LİRAYA KADAR DÜŞEBİLİR

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Tezgahların en çok talep gören balığı olan hamside bolluk yaşandığını ifade eden Bistren, "Bugünlerde hamsi bolluğu yaşıyoruz. Fiyatı sezon başında 20 liradan satılırken, bugün 10 liraya kadar düştü. Karadeniz'e açılan balıkçılar limanlara tonlarca hamsiyle dönüyor. Böyle olunca fiyatlar da otomatik olarak düşüyor. Sezon başında sırasıyla palamutta, çinekopta ve barbunda yaşanan bolluk şimdi hamside yaşanıyor. Fiyatı uygun olunca vatandaşların da ilgisi güzel oluyor. Önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Hamza Doğan Gümeci de vatandaşların ucuz hamsiye ilgi gösterdiğini belirterek, "Hamsideki bolluk nedeniyle fiyatı 10 liraya düştü. Bu bolluk devam ederse kilosu 5 liradan hamsi satarız. İşlerden çok memnunuz. Herkesi taze balık almaya davet ediyoruz." diye konuştu.


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