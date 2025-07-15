Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’nde anma programı gerçekleştirildi. Törene, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, milletvekilleri, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Akgün: Zaferin adı Türkiye’dir

Törende konuşan Büyükelçi Birol Akgün, 15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasiye ve egemenliğe sahip çıktığı tarihi bir direniş gecesi olduğunu vurguladı. Akgün, “Kalabalıklara, ambulanslara dahi ateş açılan bu hain saldırı, milletimizin cesaretiyle engellendi. Zaferin adı Türkiye’dir” dedi.

FETÖ vurgusu ve uluslararası uyarı

Akgün, FETÖ’nün halen yurt dışında sivil toplum, eğitim ve yardım kuruluşları görüntüsüyle varlığını sürdürmeye çalıştığını belirterek, “Bu yapı yurt içinde ağır darbe aldı ancak dış bağlantılarını kullanarak etkisini sürdürmeye çalışıyor. Elebaşlarının ölümü bizi rehavete sürüklemeyecek. Bu karanlık örgüt tüm unsurlarıyla temizlenene kadar mücadelemiz sürecek.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’dan o gece güçlü destek geldi

Akgün, darbe girişiminin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’ye verdiği desteği de hatırlattı: “Can Azerbaycan’ın o gece sergilediği dayanışma kardeşliğimizin nişanesidir. Bunu hiçbir zaman unutmadık.”

Şerifov: Türkiye halkı destan yazdı

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov ise konuşmasında, “Türk halkı 15 Temmuz’da dayanışma içinde bir destan yazdı. Demokrasi ve istikrar uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. Azerbaycan her zaman Türkiye’nin yanındadır.” ifadelerini kullandı.

Sergi ve dinletiyle devam etti

Programda 15 Temmuz’a dair görüntüler eşliğinde bir video sunumu yapıldı. Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri müzik dinletisi sundu. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 15 Temmuz fotoğraf sergisi katılımcılardan ilgi gördü. Program, Furkan Çınar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç’in duasıyla sona erdi.