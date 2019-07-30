Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!

İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte eşiyle seyahat eden hamile kadına saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in yargılanmasına başlanıyor.

Baklavacılık yapan iki zanlı bugün ilk kez duruşmaya çıktı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan iki kardeş ilk ifadelerine göre üzgün ve pişman olduklarını belirtti.

"Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve " cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıl hapis istemiyle yargılanması bekleniyor.