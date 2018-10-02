Bakırköy'de bir sürücü aracını kalabalığın arasına sürdü

Bakırköy'de aracını kalabalığın üzerne süren sürücü dehşet saçtı. Çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, etrafındaki yayalara aldırmayan gözü dönmüş sürücü aracını kalabalığın üzerine sürdü. Çok sayıda kişiye çarpan şahıs, emniyet görevlileri tarafından yakalanınca vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay akşam saatlerinde Bakırköy İstanbul Caddesi'nde yaşandı. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre bir kadını darp eden şahıs, çevredekilerin engel olmasına sinirlendi. Gözü dönen sürücü, bir süre sonra aracını kendisine tepki gösteren yayaların üzerine sürdü. Çevredekilerin uyarılarına ve korku çığlıklarına aldırmayan şahıs, çok sayıda kişiyi ezdikten sonra olay yerinden kaçtı.

SİNİRİNİ ALAMAYARAK GERİ DÖNDÜ

Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan saldırgan bir süre sonra geri dönerek yeniden aracını çevredekilerin üzerine sürdü. Vatandaşların ve güvenlik güçlerinin kovaladığı saldırgan yakalandıktan sonra vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

Olayda bazı kişiler yaralandı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

O SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede yakalarken, vatandaşların linç girişimi üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Bir görgü tanığı, "Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu." dedi.

Bir başka görgü tanığı da, "Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi." diye konuştu.