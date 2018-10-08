Bakanlık fahiş fiyat uygulayan 114 firmayı tespit etti

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan firmayalara savaş ilan etti. Dolar ve euro kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamasına giden çok sayıda firma vatadaştan yüksek miktarda kar elde etmişti.

Fahiş fiyat uygulayan firmalarla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, döviz kaynaklı olmayan fiyat artışıyla mücadele edeceklerini belirtti. Tüketicinin korunması kanunu kapsamında denetimlerini sıklaştıracağının sinyalini veren Bakanlık, haksız rekabete karşı da işletmlerin yanında olunacağını ifade etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, döviz kurlarındaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyatlarını artıran işletmelere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicilerimizin korunması ve aynı zamanda haksız rekabet karşısında işletmelerimizin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.

TÜKETİCİLERİN ZARAR GÖRMEMELERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ

Ülkemizde uygulanan liberal ekonomik sistemde bir mal veya hizmetin fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak oluşması esas olmakla birlikte piyasalarda tam rekabetin sağlanamaması durumunda, kamunun piyasa aksaklıklarını gidermek için gerekli tedbirleri alması özellikle tüketicilerin zarar görmemeleri bakımından önem arz etmektedir.

Bu itibarla 31/8/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğe "Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar" başlıklı Ek'inin "A - Aldatıcı Ticari Uygulamalar" bölümüne "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak." şeklinde bir bent eklenmiştir.

AMAÇ: HAKSİZ FİYAT ARTIŞLARI KARŞISINDA TÜKETİCİLERİN KORUNMASI

Bu düzenlemenin hedefi, hiçbir şekilde serbest piyasa sisteminin işleyişine müdahale etmek değildir. Bilakis düzenlemenin asıl amacı, hem haksız fiyat artışları ile mağdur edilen tüketicilerin, hem de haksız rekabet karşısında dürüst ticaret prensiplerine bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerin korunmasıdır.

Bu kapsamda 08.10.2018 tarihi itibariyle 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz kanalıyla, 3.974 firmada toplam 69.200 ürün denetlenmiştir.

Diğer taraftan, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen re'sen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edilmiş olup denetim süreci devam etmektedir ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır."