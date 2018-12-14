Bakan Turhan: ''Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu değerlendirmesi yanlış''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, YHT kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından soruları yanıtladı.

Bakan Turan'ın açıklamaları:

"Adli ve idari tahkikat devam ediyor. Sinyalizasyon sistemi demir yolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Sinyalizasyon sistemi son 2-3 yıldır kullanılıyor. Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bilgilerinize sunuyorum. Kazadan sonra 'sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

Bakan Turhan, 'Çarpışan iki trende var mıydı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."