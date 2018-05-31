Bakan Soylu; ölü ele geçirilen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ele geçirilen terörist sayısını açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından 21 Mayıs'a kadar 481 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Partisinin Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen mitinginde konuşan Soylu, terörle müdacelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bakan Soylu, terör örgütleri ve uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmadıklarını belirterek, “Yılbaşından 21 Mayıs'a kadar 481 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdik. Bunların içinde örgütün üst düzeyinde yer alan da var."

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE NEFES ALDIRILMIYOR

"Bizim evlatlarımız sayesinde bu yıl içerisinde 33 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Son 6 ayda kırmızı listede aranan 7 teröristi etkisiz hale getirildi, evlatlarımız şaşkına çevirdiler. Sadece bu konuda da değil, uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya, bizde onların canını yakıyoruz.

7698 SATICI CEZAEVİNE GİRDİ

"Yedi bin 698 uyuşturucu satıcısı yılbaşından itibaren cezaevine girdiler, tutuklandılar. Nefes aldırmıyoruz. Ne PKK'sına, ne DHKPC'sine, ne DEAŞ'ına, ne FETÖ'süne nefes aldırmıyoruz. Güvenlik güçlerimizin teşkilatlarını güçlendiriyoruz” dedi.

KAÇACAK DELİK ARIYORLAR

Güvenlik güçlerinin elinde bulunan silahlı insansız hava aracıyla dün 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, “Bunlar kaçacak delik bulamayacak. Nereye kadar kaçacaklar” diye konuştu.