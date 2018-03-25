Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Bakan Sarıeroğlu'ndan annelere çocuk bakım desteği
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Bakan Sarıeroğlu'ndan annelere çocuk bakım desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR kurslarına katılan 2-5 yaş arası çocuk sahibi annelerin 400 TL çocuk bakım desteği alacağını söyledi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde milyonlarca aileyi ilgilendiren önemli açıklamalara imza attı. İŞKUR faaliyetlerine çocukları dolayısıyla katılamayan annelere seslenen Sarıeoğlu, İŞKUR faaliyetlerine katılmak isteyen 2-5 yaş çocuk annesi kadınlara 400 TL çocuk bakım yardımı yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işsizliğe savaş ilan ettiklerini belirten Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalara milyonlarca annenin yüzünü güldürdü. Kadın istihdamına özellikle eğildiklerini kaydeden bakan, 2 ila 5 yaşında çocuk sahibi olan annelerin İŞKUR bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme girişimcilik kurslarına katılabilmeleri için 400 TL yardım yapacaklarını açıkladı.

"KADINLARA SESLENİYORUM"

"Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye, istihdam yaratarak, iş gücüne katılım oranlarını artırarak, büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek, enerjimizi düşürüp, zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz. Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim bakanlığıma bağlı İŞKUR'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var. Kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar. Kadınlarımızın İŞKUR faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2- 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanısıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."

 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
-
Çok Okunanlar
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
AFAD deprem riski haritası nasıl çalışıyor? - Adres üzerinden deprem riski sorgulama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
Trump Amerikan ordusunun Suriye’den çekileceğini açıkladı
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
GetContact uygulamasından numaramı nasıl silerim?
Tekvandocularımız engel tanımadı
Tekvandocularımız engel tanımadı
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
Sosyal medya İsmail Kahraman'ın istifasını bekliyor
Sosyal medya İsmail Kahraman'ın istifasını bekliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık