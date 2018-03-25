Bakan Sarıeroğlu'ndan annelere çocuk bakım desteği

Bakan Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde milyonlarca aileyi ilgilendiren önemli açıklamalara imza attı. İŞKUR faaliyetlerine çocukları dolayısıyla katılamayan annelere seslenen Sarıeoğlu, İŞKUR faaliyetlerine katılmak isteyen 2-5 yaş çocuk annesi kadınlara 400 TL çocuk bakım yardımı yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işsizliğe savaş ilan ettiklerini belirten Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalara milyonlarca annenin yüzünü güldürdü. Kadın istihdamına özellikle eğildiklerini kaydeden bakan, 2 ila 5 yaşında çocuk sahibi olan annelerin İŞKUR bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme girişimcilik kurslarına katılabilmeleri için 400 TL yardım yapacaklarını açıkladı.

"KADINLARA SESLENİYORUM"

"Hane halkı iş gücü anketimiz yeni açıklandı. Türkiye, istihdam yaratarak, iş gücüne katılım oranlarını artırarak, büyümeye devam ediyor. Biz büyüme oranında rekor kırdık. 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyütmüşüz. Kişi başına düşen gelirlerimizde artışlar olmuş. Muhalefet anca konuşuyor. Polemiklere girerek, enerjimizi düşürüp, zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz. Kadınlara buradan sesleniyorum. Benim bakanlığıma bağlı İŞKUR'da meslek edindirme toplum yararına girişimcilik kursları var. Kadınlar yüzde 50 üzerinde faydalanıyor ancak kadınlarımız bunu üzerinde kendilerini daha iyilerine hazırlasınlar. Kadınlarımızın İŞKUR faaliyetlerinde faydalanmasını istiyoruz. Bunu içinde buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa bu nedenle gelemiyorsanız, 2- 5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanısıra bir de 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz."