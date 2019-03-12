Bakan Pakdemirli; ''Mazotu şimdi al, 90 gün sonra faizsiz öde''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ta yapılan ''Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında'' önemli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "TMO'nun müdahale alım fiyatları, hasattan önce üreticilerimizi memnun edecek seviyede açıklayacağız. TARSİM sigortasını, TKK üzerinden yaptıran çiftçimiz, sigorta bedelini hasat tarihinde ödeyecek. Besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek. Mazotu şimdi al, 90 gün sonra faizsiz öde: Sebze üreticilerine fideyi şimdi al, 180 gün sonra faizsiz öde. Kırsal kalkınma destek kapsamında, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla, 2019 yılı müracaatlarında 1 Ocak'tan başlayan altmış günlük süreyi, 31.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar uzattık.'' dedi.