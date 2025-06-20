Bolu’da bir dizi program kapsamında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin yurt dışında da sağlık altyapısına katkı sağladığını vurguladı.

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Memişoğlu, Şam ve Halep’te iki örnek hastane kurmak için protokollerin imzalandığını, Şam’da hizmet verecek 300 yataklı kalp damar hastanesinin kısa sürede faaliyete geçeceğini belirtti.

Bolu’ya 400 yataklı yeni devlet hastanesi geliyor

Memişoğlu, Bolu’nun sağlık hizmetlerinde güçlü illerden biri olduğunu belirterek, mevcut fiziki altyapıyı yenilemek için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin yerinde 400 yataklı yeni bir hastane planlandığını belirten Memişoğlu, Kadın Doğum Bloğu inşaatının sürdüğünü, Fizik Tedavi Hastanesi’nin ise temmuzda ihale sürecine gireceğini ifade etti.

“İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bölgenin en donanımlı sağlık kurumlarından biri. Buraya da 200 yataklı acil durum hastanesi yapmayı planlıyoruz.”

10 milyon kişiyi kapsayan rapor yenileme süreci başlatıldı

Bakan Memişoğlu, engelli, ilaç ve ÇÖZGER raporlarının yenilenmesi için yeni sistem kurduklarını belirtti. MHRS üzerinden özel randevu alınarak, 9 ila 12 ay içinde yaklaşık 10 milyon kişinin raporlarının güncelleneceğini söyledi.

“Hastanede özel, hızlı rapor hizmeti sunulacak. Aynı zamanda vatandaşlar tek tek aranarak sürece destek verilecek.”

“Koruyucu sağlık hizmetleriyle güçlü bir toplum inşa ediyoruz”

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verdiklerini belirten Memişoğlu, il il gezerek sağlık altyapısını yerinde incelediklerini ifade etti. Bolu’nun bu kapsamda ziyaret ettikleri 49. il olduğunu söyledi.

Memişoğlu, Türkiye’nin yalnızca kendi vatandaşlarına değil, bölgesindeki dost ülkelere de sağlık alanında destek sunduğunu yineleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin sağlık diplomasisinde önemli bir konumda olduğunu vurguladı.