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Bakan Gül'den Avrupa Parlamentosu kararına tepki
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Bakan Gül'den Avrupa Parlamentosu kararına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Parlamentosu kararı için 'Türkiye'ye karşı önyargılarla dolu bir rapor' dedi.

AP raporunun hiçbir karşılığının bulunmadığını belirten Gül, "Bu rapor, tarihe Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir." açıklamasında bulundu.

AVrupa Parlamentosu(AP), Hollandalı raportör Kati Piri'nin AB'nin Türkiye ile olan üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu 109'a 370 oyla kabul etti.

Bakan Gül, "Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak tarihi bir çelişkidir." dedi.


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