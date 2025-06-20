Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile düzenlenen “Kadın Politikaları Arama Konferansı”nda yaptığı konuşmada, kadınların her alanda güçlenmesinin toplumsal refahı doğrudan etkilediğini belirtti.

“Kadınların hayata eşit katılımı demek, refahın adil paylaşımı demektir.”

“Ekonomik katkı kadar eğitimde eşitlik de önceliğimiz”

Kadınların yalnızca ekonomik olarak değil, sosyal ve kültürel anlamda da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Göktaş, özellikle kız çocuklarının eğitime erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Bu kapsamda 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiklerini hatırlattı.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi sahada uygulanıyor

8 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile devreye alınan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planının tüm kurumları kapsayan güçlü bir yol haritası sunduğunu belirten Göktaş, “Koordinasyon kurulları sayesinde yerelden merkeze güçlü bir uygulama ağı kurduk” dedi.

Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle yeni adımlar

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarını yineleyen Göktaş, V. Ulusal Eylem Planı hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. “Şiddeti önlemeye yönelik kurumsal mekanizmalarımız güçlü. Faillere yönelik rehabilitasyon programlarımızla şiddet döngüsünü kırmayı hedefliyoruz,” dedi.

Kadınlar için eğitim, girişim ve teknoloji odaklı destekler

Göktaş, Aile Destek Merkezleri (ADEM) aracılığıyla kadınlara mesleki eğitim, psikososyal destek ve hukuki danışmanlık sağladıklarını; 1248 yeni kadın kooperatifiyle kadınlara ekonomik güç kazandırıldığını ifade etti.

STEM ve yapay zekâ alanında özel projeler yürütülüyor

Milli Teknoloji Hamlesi’nin başarısında kadınların kritik rolüne inandıklarını söyleyen Göktaş, kız öğrencilerin STEM alanlarına yönelmesini teşvik ettiklerini belirtti.

“Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesiyle mentörlük, burs ve staj destekleri sunuyoruz. Kadın girişimcileri yapay zekâ ve temiz enerji gibi alanlara taşıyoruz.”

“Kadın politikalarında bilimsel ve sahaya dayalı yaklaşım benimsiyoruz”

Kadın odaklı politikaların sahadaki ihtiyaçlar ve bilimsel verilerle şekillendiğini ifade eden Göktaş, KASAUM’lar (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri) ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti. Konferanstan çıkacak önerilerin yeni stratejilere yön vereceğini söyledi.