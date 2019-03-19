Bakan Albayrak:''Para ve maliye politikamızda dik duruştan taviz vermedik''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;

- Para ve maliye politikamızdan dik duruştan taviz vermedik



- İthalat düşerken ihracatta büyüme devam ediyor



- Cari açıkta beklediğimizden çok daha güçlü bir netice var



- Yaz aylarında cari fazla sürecine gireceğiz

- YEP'te neyi öngördüysek ondan da iyi bir süreçle Türkiye adım adım ilerliyor



- Yılın ilk çeyreğinde büyümede çok daha iyi bir performansı görüyoruz



- 2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı göreceğiz

- Kısa vadede birçok tedbiri hayata geçirdik



- Faizleri ve enflasyonu adım adım tek haneli rakamlara indireceğiz



- Bundan sonra 4.5 sene seçim yok



- Kriz çıkarsa diye çok beklersiniz hele seçimden sonra daha çok beklersiniz

- Enflasyonla mücadelede katı ve kararlıyız