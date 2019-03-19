Bakan Albayrak:''Para ve maliye politikamızda dik duruştan taviz vermedik''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;
- Para ve maliye politikamızdan dik duruştan taviz vermedik
- İthalat düşerken ihracatta büyüme devam ediyor
- Cari açıkta beklediğimizden çok daha güçlü bir netice var
- Yaz aylarında cari fazla sürecine gireceğiz
- YEP'te neyi öngördüysek ondan da iyi bir süreçle Türkiye adım adım ilerliyor
- Yılın ilk çeyreğinde büyümede çok daha iyi bir performansı görüyoruz
- 2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı göreceğiz
- Kısa vadede birçok tedbiri hayata geçirdik
- Faizleri ve enflasyonu adım adım tek haneli rakamlara indireceğiz
- Bundan sonra 4.5 sene seçim yok
- Kriz çıkarsa diye çok beklersiniz hele seçimden sonra daha çok beklersiniz
- Enflasyonla mücadelede katı ve kararlıyız