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Bahçelievler'deki patlamada bir lokanta kullanılamaz hale geldi
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Bahçelievler'deki patlamada bir lokanta kullanılamaz hale geldi

İstanbul Bahçelievler'de sabaha karşı meydana gelen patlama çevre sakinlerinde panik yaratırken, bir lokantada meydana gelen patlama sonrası işyeri kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler'de meydana gelen patlama polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana gelen patlama Yenigün Mahallesi'nde oturan çevre sakinlerini tedirgin etti. İlk incelemeyi yapan itfaiye ve doğalgaz ekipleri tamamen kullanılamaz hale gelen dükkandaki patlamanın doğazgaz patlaması nedeniyle meydana geldiğini düşünüyor.

Edinilen bilgilere göre Bahçelievler Yenigün Mahallesi'ndeki bir lokantada sabaha karşı 05.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan dükkanda patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama sesine uyanan çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verirken itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Doğalgaz patlaması endişesi nedeniyle bölgeye gelen doğalgaz ekipleri gazı kesti.

Polis ekipleri de çevrede önlem alarak caddeyi her iki yönlü şerit çekerek kapattı. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekipler önlem amaçlı doğal gazı kesti. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada patlama sonrası iş yerinin kepenklerinin yolun karşısına fırladığı görüldü. Yangın çıkan lokantanın bulunduğu apartamanda oturanlar ise önlem amaçlı tahliye edildi. 

 ALEV ALEV YANDI

İş yerinde çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 


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