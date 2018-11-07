Bahçelievler'de lise öğrencisi sokak ortasında vuruldu

Bahçelievler'de akşam saatlerinde pompalı tüfekli saldırı gerçekleşti. 15 yaşındaki lise öğrencisi M.C.K. kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında uğradı. Sokak ortasında pompalı tüfekle 3 el atel eden saldırgan lise 1 öğrencisi genci ağır yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Vücuduna 3 kez ateş edilen M.C.K ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K'nın yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK, KAÇTI"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular.

Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.