Bahçeli,''Lider ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar fitne taşıyorlar''

Bahçeli, "Bu yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve öncekilerden farklıdır. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan bölümler;

''Bu yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve öncekilerden farklıdır. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar 31 Mart'a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar. Her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar. Son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sığındılar. Lider ülke Türkiye ülkümüzü yok sayanlar fitne taşıyorlar.''

''Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Etrafımız vahşi emellerle kuşatılmıştır. Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli güvenliğimiz tehlike içindedir. Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız.''