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Bahçeli, Erdoğan'a cevap verdi: Türkçülüğü ırkçılıkla bir tutma
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Bahçeli, Erdoğan'a cevap verdi: Türkçülüğü ırkçılıkla bir tutma

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türküm demek en tabi hakkındır ama Türkçülük yapmak hakkın değildir. Çünkü bunlar bölücülüktü' sözlerine cevap verdi. Bahçeli 'Türkçülüğü ırkçılıkla bir gören kim varsa tarihi bir hatanın tam ortasındadır. Türkçülüğümüzle onur duyarız. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için koşa koşa ölmesini de biliriz' dedi.

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türküm demek en tabi hakkındır ama Türkçülük yapmak hakkın değildir. Çünkü bunlar bölücülüktü" sözlerine cevap verdi.

TÜRKÜZ TÜRKÇÜYÜZ

 Bahçeli "Türkçülüğü ırkçılıkla bir gören kim varsa tarihi bir hatanın tam ortasındadır. Türkçülüğümüzle onur duyarız. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için koşa koşa ölmesini de biliriz" dedi.

HER ŞEYİ BİTİRDİNİZDE BU KONUMU KALDI?

Bahçeli grup konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:" Bitmiş tartışmaları yeniden konuşmak kimseye fayda sağlamayacaktır. Son günlerde televizyonlarda Türklük konuşuluyor. Türk Milleti masaya yatırılıyor. Sözde uzmanlar, yarım aydınlar cehaletlerine aldırmadan ağızlarına ne geliyorsa konuşuyorlar. Nerede kimliksizliğin tutsağı olan varsa, nerede soyu sopu karışık kişi varsa ekranlarda ahkam kesiyor, gazetelerde yazıyor

KIRDIĞINIZ CEVİZ KIRKI GEÇTİ

Her konuyu çözdünüz, her şeyi bitirdiniz de Türk Milletinin kim olduğu mu kaldı? Nereye varmak istemektesiniz? Kırdığınız ceviz kırkı geçti. Türk Milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Nereye hizmetle tembihlediniz? Kıyısında, köşesimde yer almadığnıız bir değerle ilgili konuşmak ne haddiniz, ne hakkınızdır? Herkesin aidiyet ve meşrebine saygı duyuyoruz. Türk ve Türkçülük üzerinden tartışmak emperyalizme selam vermektir. Bu pespayeliye hiç bir ülkücü onay vermez. Türkçülüğü, ırkçılık ile aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasindadır.

NE EZAN SUSSUN, NE TÜRKLÜĞÜMÜZ BUDANSIN

Türkçülüğü, ırkçılıkla bir gören kim varsa tarihi bir hatanın tam ortasındadır. Türkçülüğümüzle onur duyarız. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için koşa koşa ölmesini de biliriz. Türkçülük, ırkçılık değildir. Andımız'ı okumak istemek, ezanın Türkçe okunmasını istemek değildir. Andımız'ı okumak, okumak istemek, ezanın Türkçe okunmasını istemek değildir. Ne ezan sussun, ne Türklüğümüz budansın.


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