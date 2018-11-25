Bahçeli'den AK Parti'nin adaylarına şartsız destek

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Antalya kampı devam ediyor. Bu sabah konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, bir kez daha Cumhur İttifakı vurgusu yaparak, aday çıkarmayacakları İstanbul, İzmir ve Ankara'da AK Parti'nin adayını şartsız destekleyeceklerini ifade etti. 31 Mart 2019 seçimlerini 'son viraj' olarak gördüklerini belirten Bahçeli, "Sistemin muhafazası için her fedakarlığı yapacağız." dedi.

Devlet Bahçeli, Antalya'da MHP'li il başkanları ve belediye başkanlarına seslendi. Konuşmasında Cumhur İttifakı'nın milli bekanın gereği olduğunu savunan Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde destek verdikleri Başkanlık Sistemi'nin arkasında olduklarını belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM)'in tutuklu Selahattin Demirtaş için verdiği tahliye kararına ise sert tepki gösteren Bahçeli, AHİM'e ihanet mahkemesi dedi.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPARIZ"

MHP cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teoriden pratiğe kadar aktif olarak içindedir. Türkiye'nin pek çok sorunu var iken hele hele cumhuriyetin 3. evresine yeni geçmişken, olaylar karşısında sorumsuz bir şekilde hareket edemeyiz. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için her fedakarlığı seve seve yaparız. 2023 yılında lider ülke Türkiye'ye ulaşacağız. Ardından ise çağ açan İstanbul'un 1000. Fetih gününde, 2053 yılında süper güç Türkiye'ye varmayı hedefliyoruz.

"CHP, İP VE HDP AYNI ÇİZGİDEDİR"

Zafer cumhurun olmaz ise zillet altın vuruşunu yapacak öldürücü darbeyi indirecektir. CHP, HDP, İP aynı çizgidedir. Ancak hevesleri kursaklarında kalacak. Yeni hükümet sisteminin doğasına zarar vermeyeceklerdir. Önce tedbir almalıyız sonra tevekkül etmeliyiz. Yerel seçimleri bir sistem oylamasına, bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin alayı ile mücadele etmek boynumuzun borcudur.

AİHM'E SERT TEPKİ: İHANET MAHKEMESİ

Terör örgütleri devrededir. CHP ve İP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır. Oyun bellidir kirli oyuncular açıktadır. Türkiye'ye yabancılara ihbar eden zilletin ana aktörleridir. İşte PKK'lı Demirtaş'la ilgili AİHM'in verdiği kararı duydunuz. AİHM bir skandal karara imza atmıştır. Tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle hapse gönderildiği iddia edilmiştir. PKK'lı Demirtaş mağdur göstermek ayıptır. Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır. AİHM Türk adaletini hiçe saymıştır. Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmalıdır.

"İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA ADAY GÖSTERMEYECEĞİZ"

Zillet ittifakı yerli ve milli olmadan iradesi rehinlidir. MHP Türkiye'nin içine düşürülemeye çalışılan çıkmazı görmüştür. Önümüzdeki muhtemel sıkıntıları görmek lazımdır. Biz 31 Mart'a şu kadar belediye benim olsun diye yaklaşmıyoruz. Cumhur ittifakında bir ara sorun çıkaran gel gitleri geride bıraktık. Yanlış anlamaları milli beka için yok saydık. Dün gerçeklerimizi tek tek sıraladık ve kararımızı açıkladı. İstanbul Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğiz. AK Parti kimi isterse aday çıkarabilir, biz ön şartsız destekleyeceğiz. Bu seçimlerde çok çalışacağız cumhur ittifakının toplam oyunun geri düşmemesi için elimizden geleni yapacağız. Henüz belediye başkan adayı olmayan bölgelerde ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Hepinizi tebrik ediyorum aynı heves aynı heyecanla yolunuza devam ediniz. Günlük hayatın ve dış tesirlerin yıkıcı etkisini süzecek koruyuculuğa sahip olunuz.