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Bahçeli: Brunson'un tahliyesi milli vicdanı rahatsız etti
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Bahçeli: Brunson'un tahliyesi milli vicdanı rahatsız etti

Ajanlık ve terör örgütü adına faaliyet suçlamalarından 35 yılla yargılanan Andrew Brunson'ın tahliyesine tepki gösteren Devlet Bahçeli, 'milli vicdanın rahatsız olduğunu' söyledi.

ABD'li papaz Andrew Brunson, bugün tahliye edildi. Brunson'ın tahliyesi iç siyasette yeni bir tartışmaya neden olurken MHP lideri Devlet Bahçeli konuyla ilgili görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Terör örgütü adına faaliyet ve ajanlık suçlamalarından yargılanan ABD'li papaz Brunson, tahliyesinin ardından ABD'ye uçarken Devlet Bahçeli söz konusu kararın milli vicdanı rahatsız ettiğini söyledi.

Andrew Brunson isminin uzun süredir Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlığa neden olduğunu belirten Bahçeli, iki ülke arasındaki kutuplaşmanın nedeni olarak Brunson'ı gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"ABD'li Papaz Pastör Andrew Brunson davası Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi olarak aylardır siyasi tartışmaların, hukuki gerilimlerin, ABD'yle yaşanan cepheleşmelerin odak noktası haline gelmiştir.
Devam edegelen hukuki ve siyasi süreç herkesin gözü önünde vuku bulmuştur.

Söz konusu Papaz 2016 yılının Ekim ayında sınır dışı edilmek amacıyla önce gözaltına alınmış, ardında da 9 Aralık 2016 tarihinde üzerine atılı vahim ve ciddi suçlamalardan dolayı tutuklanmıştır. Ayrıca 2018 yılının Mart ayında hakkında tanzim edilen iddianame kabul edilmiş, ne var ki 18 Temmuz 2018 tarihinde de yurt dışına çıkış yasağı uygulamasına karar verilip ev hapsi yaptırımıyla tahliyesi kararlaştırılmıştır.

DEVLET BAHÇELİ: YARGI KARARINA ELBETTE SAYGILIYIZ

Papaz Brunson; terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddialarıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve hakkında bugün karar verilmiştir. Buna göre Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmiş, yattığı süre göz önüne alınıp tahliyesi sağlanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi elbette yargı kararına saygı duymaktadır."

İzmir'de terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve ABD'li rahibi serbest bıraktı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD'li rahibin cezaevinde kaldığı süreye sayılacak.


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