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Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayacağını belirterek, 'Yenikapı ruhuyla Erdoğan'ı destekleyeceğiz.' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Geneş Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 2019 seçimlerine ilişkin tutumunu bugün canlı yayında açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında MHP'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını belirten Bahçeli, AK Parti'ye ittifak çağrısı yaparak, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

"MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur." diyerek, kendisinin aday olmayacağını net bir dille ifade eden Bahçeli, "Benim aklımda Türkiye'den başka bir şey yok." dedi. AK Parti ile olası bir ittifakta yer alacaklarını kaydeden MHP lideri, "İttifak olmazsa milletvekilliği seçimlerine girer, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Yenikapı ruhuyla hareket ederiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLERİZ"

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ateş çemberine benzeten Bahçeli, bu kritik süreçte takındıkları tavırla Türkiye'nin birliğini ve dirliğini göz önünde bulundurduklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'de yeni bir kapı açtığını belirten Devlet Bahçeli, " Böyle bir süreci gölgelemek, tartışmak, farklılaştırmak, demokrasiden yana bilmem kimden yana diye ayrımlarla her türlü kaosu, krizi davet etmek doğru bir şey değildir. “Siyasi şartlar değişti, ben şöyle düşünüyorum” demek durumunda değillerdir. MHP, Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır." diye konuştu.

 

 


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