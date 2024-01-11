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Bahçe Ekimi Hangi Tsrihte Yapılmalı
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Gündem - - Editör: Mine KARACA

Bahçe Ekimi Hangi Tsrihte Yapılmalı

Bahçe ekimi, iklim koşullarına, bitki türüne ve bölgesel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, bahçe ekimi mevsimlere göre planlanır. İşte bahçe ekimi için genel tavsiyeler.

İlkbahar Ekimi:

Ilıman iklim bölgelerinde, genellikle nisan ve mayıs ayları bahçe ekimi için uygundur.
Soğanlı bitkiler, taze yeşillikler, havuç, ıspanak, marul gibi soğuk hava seven sebzeler ilkbaharda ekilebilir.
Ilıman iklimlerde, bahar ekimi, toprak ısındığında ve don riski azaldığında gerçekleştirilir.

Yaz Ekimi:

Sıcak iklim bölgelerinde, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaz ekimi sıkça yapılır.
Domates, biber, patlıcan gibi sıcak hava seven sebzeler ve mısır, fasulye gibi sıcak mevsim bitkileri yaz aylarında ekilebilir.
Yaz ekimi, don riskinin düşük olduğu ve toprak sıcaklığının uygun olduğu dönemlerde yapılır.

Sonbahar Ekimi:

Ilıman iklim bölgelerinde sonbahar ekimi, genellikle ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilir.
Soğanlı bitkiler, lahana, brokoli, pazı gibi soğuk hava seven sebzeler sonbaharda ekilebilir.
Sonbahar ekimi, bitkilerin kışa hazırlık yapmasına ve daha erken baharda hasat edilebilmesine olanak tanır.
Bahçe ekimini planlarken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlar olabilir:

İklim Koşulları:

Bölgesel iklim koşulları, ekim dönemini belirlemede önemli bir faktördür.
Bitki Türleri: Her bitkinin optimum büyüme dönemi farklıdır. Bitki türlerini ve çeşitlerini seçerken, bölgesel iklimle uyumlu olanları tercih etmek önemlidir.
Toprak Hazırlığı: Toprağın uygun sıcaklık ve nem seviyelerine ulaşması, tohumların ve fidelerin başarılı bir şekilde büyümesi için önemlidir.
Bahçe ekimi planlarınızı yaparken, yerel tarım uzmanlarına veya bahçe merkezlerine danışmak, bölgenizin spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak en iyi sonuçları almanıza yardımcı olabilir.


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