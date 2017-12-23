Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı

Soğukların bastırmasıyla birlikte bağışıklık sistemimizin büyük ölçüde etkilendiğini paylaşan uzmanlar, dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına en önemli etken olduğunu işaret ediyor.

Özellikle çavdar, karabuğday ve bulgur gibi tahılların içerdiği B vitamini sebebiyle hemen hemen her öğünde tüketilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, C vitamini içinde sebze ve meyvelerin ihmal edilmemesini tavsiye ediyor.

Bu vitaminlerin dışında E vitamini içeren kuruyemişlerin ara öğünlerde tüketilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, kışın da su tüketiminin önemini vurguluyor.

Büyük bir hızla düşen sıcaklıkların hastalıklara davetiye çıkardığı üzerinde hem fikir olan uzmanlar, son yıllarda mevsimlerin geçişleri çok hızlı gerçekleştiğinden bağışıklık sisteminiz bu geçişlere hazırlıksız yakalanabildiğini belirtiyor. Özellikle bir sıcak bir soğuk geçen günlerle oluşan bu haftalarda sağlıklı beslenmeniz daha da önem kazanıyor. Dengeli ve yeterli beslenme kuralları çevresinde bütün besin öğelerinin tüketilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Metabolizmanın sağlıklı kalması için makro ve mikro besin öğelerinden yeterli miktarda alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, makro besin öğelerinden karbonhidrat, protein ve yağ iken; mikro besin öğeleri vitamin, mineral ve su olduğunu belirtmekte fayda var.

Yeterli ve dengeli beslenme kuralları çerçevesinde bu öğelerden dengeli bir şekilde tüketmeniz gerekir. Bu da tek tip beslenme yerine bütün besinlerden her öğünde azar azar tüketmek anlamına gelir.

B vitaminlerinden zengin olan tahılları (çavdar, karabuğday, bulgur vb) her gün düzenli olarak tüketmenizde fayda var. Öğünlerde ana yemeğin yanında 3-4 kaşık tüketilecek tahıl yeterli olacaktır. Diğer bir vitamin olan C vitamini Türkiye'de ulaşımı da çok kolay olan meyve ve sebzelerde bolca bulunmaktadır.