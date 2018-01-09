Bağırsaklarınızı korumak için bu etkenlere dikkat!

Özellikle bağırsak sağlığınızı korumak istiyorsanız mutlaka işlenmiş gıdalardan vazgeçmeniz gerektiğinin altını çizen uzmanlar, bunun yanı sıra vücudunuzdaki enfeksiyonlarla savaşta en önemli silah olan ağrı kesicilerin bağırsak sağlığını da bazı durumlarda tehdit ettiğini paylaşıyor.

Kontrolsüz ağrı kesici kullanımının vücuttaki enfeksiyonu şiddetlendirdiğini dile getiren uzmanlar, ağrı kesiciler kadar alkolün de bağırsak sağlığı için önemli bir tehdit olduğu üzerinde duruyor.

Alkolün vücuttan pek çok vitamin ve mineralin atılmasına sebebiyet verdiğini ifade eden uzmanlar, aynı zamanda toksin madde içerdiğinin de altını çiziyor. Bu nedenle de sindirim kanalı florasını tahrip eden alkolün önemli bir sorun olduğunu vurgulamalıyız.

Uzmanlar vücudunuzdaki mikropları öldürmek adına kullandığınız antibiyotiklerin faydalı mikroorganizmaları da öldürdüğünü işaret ederken bu sebeple kontrolsüz bir şekilde kullanılan antibiyotiklerin bağırsak florasına zarar verdiği üzerinde duruyor.

Vücut için kronik stresin toksik bir etkiye sahip olduğunu işaret eden uzmanlar, stresle ilişkili kortizol, DHEA gibi hormonların metabolizmalarındaki bozukluk vücuttaki enfeksiyonu şiddetlendirdiğini hatırlatıyor.

Bütün bu etkenlerin yanı sıra günde 7-8 saatten az uyumanın, kortizol düzeylerinin artmasına neden olduğunu savunan uzmanlar, vücudun parasempatik sinir sisteminden uzaklaşmasına yol açtığını hatırlatıyor. İşte böylesi durumlarda da yine vücut enfeksiyonlara açık hale gelmektedir.