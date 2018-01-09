Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Bağırsaklarınızı korumak için bu etkenlere dikkat!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Bağırsaklarınızı korumak için bu etkenlere dikkat!

Bilim insanları bağışıklık sisteminizin temel taşlarından biri olan bağırsak sağlığınıza özen göstermeniz gerektiğini hatırlatırken, bağırsaklarınızda yaşanan sıkıntıların vücudunuzu tamamen etkileyeceğini ifade ediyor.

Özellikle bağırsak sağlığınızı korumak istiyorsanız mutlaka işlenmiş gıdalardan vazgeçmeniz gerektiğinin altını çizen uzmanlar, bunun yanı sıra vücudunuzdaki enfeksiyonlarla savaşta en önemli silah olan ağrı kesicilerin bağırsak sağlığını da bazı durumlarda tehdit ettiğini paylaşıyor.

Kontrolsüz ağrı kesici kullanımının vücuttaki enfeksiyonu şiddetlendirdiğini dile getiren uzmanlar, ağrı kesiciler kadar alkolün de bağırsak sağlığı için önemli bir tehdit olduğu üzerinde duruyor.

Alkolün vücuttan pek çok vitamin ve mineralin atılmasına sebebiyet verdiğini ifade eden uzmanlar, aynı zamanda toksin madde içerdiğinin de altını çiziyor. Bu nedenle de sindirim kanalı florasını tahrip eden alkolün önemli bir sorun olduğunu vurgulamalıyız.

Uzmanlar vücudunuzdaki mikropları öldürmek adına kullandığınız antibiyotiklerin faydalı mikroorganizmaları da öldürdüğünü işaret ederken bu sebeple kontrolsüz bir şekilde kullanılan antibiyotiklerin bağırsak florasına zarar verdiği üzerinde duruyor. 

Vücut için kronik stresin toksik bir etkiye sahip olduğunu işaret eden uzmanlar, stresle ilişkili kortizol, DHEA gibi hormonların metabolizmalarındaki bozukluk vücuttaki enfeksiyonu şiddetlendirdiğini hatırlatıyor.

Bütün bu etkenlerin yanı sıra günde 7-8 saatten az uyumanın, kortizol düzeylerinin artmasına neden olduğunu savunan uzmanlar, vücudun parasempatik sinir sisteminden uzaklaşmasına yol açtığını hatırlatıyor. İşte böylesi durumlarda da yine vücut enfeksiyonlara açık hale gelmektedir. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bağırsaklarınızı korumak için bu etkenlere dikkat!
Kış aylarında beslenme bozuklukları kolesterolü fırlatıyor
En masum abur cubur çikolata
İşte Amerikalıların en büyük korkusu
İşte Kuzey ışıklarının büyülü dünyasını keşfetmek için doğru adresler
Kış aylarında cildiniz için nemlendiricinizi eksik etmeyin
Bağırsak sağlığınızı korumak için işlenmiş gıdalardan vazgeçmelisiniz
Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Hawking’den depresyon için tavsiye
-
Çok Okunanlar
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı
Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı
Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu
Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Bağırsaklarınızı korumak için bu etkenlere dikkat!
Bağırsaklarınızı korumak için bu etkenlere dikkat!
Kış aylarında beslenme bozuklukları kolesterolü fırlatıyor
Kış aylarında beslenme bozuklukları kolesterolü fırlatıyor
En masum abur cubur çikolata
En masum abur cubur çikolata
İşte Amerikalıların en büyük korkusu
İşte Amerikalıların en büyük korkusu
İşte Kuzey ışıklarının büyülü dünyasını keşfetmek için doğru adresler
İşte Kuzey ışıklarının büyülü dünyasını keşfetmek için doğru adresler
Kış aylarında cildiniz için nemlendiricinizi eksik etmeyin
Kış aylarında cildiniz için nemlendiricinizi eksik etmeyin
Bağırsak sağlığınızı korumak için işlenmiş gıdalardan vazgeçmelisiniz
Bağırsak sağlığınızı korumak için işlenmiş gıdalardan vazgeçmelisiniz
Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Hawking’den depresyon için tavsiye
Hawking’den depresyon için tavsiye
 Suudi Arabistan İsrail’den Demir Kubbe istiyor
 Suudi Arabistan İsrail’den Demir Kubbe istiyor
Erdğan: Devlet Bahçeli’yi Beştepe’ye davet ettim
Erdğan: Devlet Bahçeli’yi Beştepe’ye davet ettim
Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası
Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık