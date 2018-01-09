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Bağırsak sağlığınızı korumak için işlenmiş gıdalardan vazgeçmelisiniz
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Bağırsak sağlığınızı korumak için işlenmiş gıdalardan vazgeçmelisiniz

Uzmanlar çevremizi saran paketli ve işlenmiş gıdaların, ağrı kesicilerin yanı sıra uyku düzensizlikleri ve stresin bağırsak floramızın bozulmasına sebebiyet verdiğini işaret ederken, bağırsaklarımızın, bağışıklık sisteminin en büyük organlarından biri olduğunun altını çiziyor.

Bağırsaklardaki herhangi bir bozulmanın tüm metabolizmamızı etkilediğini vurgulayan uzmanlar, bağırsak florasını sağlıklı ve güçlü tutma önerilerde bulundu.

Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sonucunda bağırsaklarımızın düzgün çalışmasının sağlığımız için ne kadar önemli olduğunun saptandığı üzerinde duran uzmanlar, gündelik hayatta maruz kaldığımız etkilerin bağırsak duvarını tahrip ederek başta immün, sindirim ve nöropsikiyatrik sistem olmak üzere pek çok probleme yol açtığını ifade ediyor. 

Bağırsaklarımızda iyi huylu bakterilerin sayısının azalması, bağırsak florasının bozulmasına ve hastalıkların artmasına neden olduğunu dile getiren uzmanlar, kişi yaşamından bu etkenleri çıkararak; bağırsak florasının tahrip olmasına ve böylelikle sağlığının bozulmasına engel olabildiğini savunuyor.

Bu nedenle uzmanlar özellikle bağırsaklarınızı korumak istiyorsanız işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ederken, her ne kadar üzerinde organik ibaresi görülse de paketli gıdalarda başta endüstriyel yağlar, früktoz şurubu ve gluten olmak üzere pek çok istenmeyen maddeye maruz kalındığını hatırlatıyor. Sonuç olarak farkında olunmadan bağırsak florasını tahrip eden bu besinleri hayatınızdan çıkarmanın en önemli adım olduğunu hatırlatmalıyız.

İşlenmiş gıdalar kadar olmasa da içeriğindeki glüten ve lektin sebebiyle tahılların da uzak durulması gereken gıdalar arasında bulunduğunu işaret eden uzmanlar, gıdaların üretiminde kullanılan glifosfat aynı zamanda antibakteriyel bir ajan olarak görev almakta ve vücuda GDO gıdalar alınması durumunda bağırsak florasındaki faydalı mikroorganizmaları yok ettiğini vurguluyor.


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