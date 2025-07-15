Irak’ın başkenti Bağdat’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türk Şehitliği’nde anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anma programında konuşan Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, 15 Temmuz’un Türk milletinin bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği gün olduğunu vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bağımsızlık, benim karakterimdir’ sözleriyle hareket eden Türk milleti, o gece egemenliğini teslim etmeyeceğini net biçimde göstermiştir.” dedi.

FETÖ’ye karşı mücadele vurgusu

Büyükelçi İnan, 15 Temmuz’un, halkın kararlılığıyla kazanılmış bir demokrasi zaferi olduğunun altını çizdi. FETÖ’nün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ, kendini bazen eğitim kurumu, bazen dini cemaat olarak tanıtan ancak çok katmanlı ve uluslararası bağlantıları olan organize bir suç örgütüdür. Maalesef Irak’ta da bu yapıya ait bazı eğitim kurumları faaliyetlerini sürdürüyor. Bu okullara karşı Irak halkını ve makamlarını duyarlı olmaya davet ediyoruz.” Alanya’da15 Temmuz şehitleri anması İçeriği Görüntüle

"Er ya da geç bu yapı çökecek"

İnan, 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiğinin, örgüt içi ifşaatlarla da ortaya konulduğunu vurguladı. Örgüt elebaşının ölümünün mücadeleyi durdurmayacağını belirten İnan, “FETÖ tamamen tasfiye edilene kadar mücadelemiz sürecek. Bu karanlık yapı çöktüğünde, üyeleri bulundukları ülkelerde yük haline gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Sergi ve protokol katılımı

Programın ardından şehitlik alanında açılan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi gezildi. Törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, TİKA ve Yunus Emre Bağdat Türk Kültür Merkezi yetkilileri ile büyükelçilik çalışanları katıldı.