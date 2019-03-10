Babasının arabasıyla terör estirdi

İstanbul'un İkitelli ilçesinde babasının arabasını alan 13 yaşındaki bir çocuk direksiyon hakimiyetini kaybedince mahallede terör estirdi.

İkitelli'de 13 yaşlarındaki bir çocuk önce babasına ait arabayı aldı. Direksiyon başına geçen çocuk, yanına arkadaşlarını da alarak otomobili sürmeye başladı. Kısa bir süre sonunda çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil vatandaşların arasına girdi.

Vatandaşların Arasına Daldı

Yaşanan kazada biri çocuk, biri kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralanırken iki kişinin ise ayakta tedavi gördüğü belirlendi. Yaşanan bu feci olay sonrası, 10 araçta da maddi hasar meydana gelirken çocuğun hakimiyetinde araç ise yol kenarındaki bir araca çarparak durabildi.